جرعة الموت تنهي حياة شاب خليجي في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات العثور على جثة شاب خليجي بالعجوزة.

مأمور قسم العجوزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بإغماء أحد سكان شقة بشارع الفلوجة والاشتباه في وفاته.

في طريقهم إلى محل البلاغ تم إخطار رجال الشرطة بوفاة الشاب داخل قسم الاستقبال بمستشفى العجوزة.

التحريات الأولية كشفت أن الشاب سعودي الجنسية يدعى (نايف 30 سنة) فارق الحياة نتيجة تناوله جرعة زائدة من المواد المخدرة وعدم وجود شبهة جنائية.

تحفظت الشرطة على الجثمان بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا للتصريح بالدفن.