شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: تواجد أمنى مُكثف بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نفذت أجهزة وزارة الداخلية خطط أمنية شاملة لتأمين كافة المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها وتكثيف المرورات وتعيين الارتكازات الأمنية للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل أثناء دخول الطلاب وخروجهم للتعامل الفورى مع المواقف الطارئة بما يضمن سلامة الطلبة والطالبات، وذلك بمشاركة فاعلة من عناصر الشرطة النسائية.

كما تواصل أجهزة الوزارة تكثيف الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة على الطرق السريعة والمحاور لتسيير الحركة المرورية، وذلك لمساعدة الطلاب للوصول إلى المدارس والجامعات فى سهولة ويسر، فضلاً عن الربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة ، وكذا التأكد من سلامة حافلات المدارس والجامعات والسائقين حفاظاً على أرواح الطلاب والمواطنين.



قامت القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بعدة جولات تفقدية تابعوا خلالها الحالة الأمنية بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات للوقوف على تنفيذ خطط التأمين بدقة والتأكد من إلمام كافة الخدمات بمهامها والتأكيد على ضرورة تذليل كافة العقبات وتهيئة المناخ الجيد والآمن للطلبة والقائمين على العملية التعليمية.