شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الزكاة ينتهي من توزيع المستلزمات الدراسية على الطلاب الأيتام بمدن القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء، انتهاءه من توزيع المستلزمات الدراسية على الطلاب الأيتام في بورسعيد والاسماعيلية والسويس، في حملة «إلى المدرسة»؛ للعام الدراسي الجديد 2024/2025م.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الإثنين الموافق 23 من سبتمبر 2024م، أن المستلزمات الدراسية التي تُوزَّع على الطلبة الأيتام غير القادرين في المحافظات، تشمل: حقيبة مدرسية وأدوات كتابية ومعطف وحذاء، وذلك عن طريق قوائم مُعدَّة مسبقًا بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم والأزهري؛ في إطار حملة «إلى المدرسة» التي أطلقها «بيت الزكاة والصدقات» للعام الثاني على التوالي.

أوضح البيان أن حملة «إلى المدرسة» لتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب الأيتام يندرج ضمن برنامج «رحمة» لكفالة الأيتام غير القادرين، وبرنامج «التعليم»؛ لمد يد العون للطلاب الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات التعليم، لمساعدتهم على استكمال دراستهم.



