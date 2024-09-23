شكرا لقرائتكم خبر عن صرف حافز تطوير التعليم لمعلمى وموجهى الصف الأول الإعدادى والان مع تفاصيل الخبر

طالبت بعض الإدارات التعليمية بحصر أعداد المعلمين والموجهين بالصف الأول الإعدادى، بشأن صرف حافز تطوير التعليم قبل الجامعي عن العام المالي 2024.2025 والمخصص صرفه لمعلمي وموجهى رياض الأطفال والصفوف الأولى للتعليم الابتدائي والصف الأول

الإعدادي المشتركين في منظومة التعليم الجديدة حتى يمكن توزيع المبالغ الخاصة لهم.

الجدير بالذكر أن الصف الأول الإعدادى دخل ضمن الصفوف الدراسية المطورة حيث وصل نظام التعليم الجديد والذى تم تطبيقه خلال العام الدراسي 2018 إلى الصف الأول الإعدادى

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت فى وقت سابق خطابا للمديريات التعليمية، بشأن الاستفسار عن مدي أحقية المعلمين المعينين بمسابقة الـ 30 ألف معلم شاغلي وظيفة معلم مساعد، في صرف حافز تطوير منظومة التعليم الجديدة، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، علي أحقية المعلم المساعد المعين بمسابقة الـ 30 الف معلم في صرف حافز منظومة التعليم الجديدة حال ممارسة العمل الفعلي وتوافر شروط استحقاقه للصرف وتنفيذاً لما ورد بنموذج العقد وكتاب الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن نموذج عقد العمل لشغل وظيفة معلم مساعد اخصائي مساعد تبين انه نص البند الثاني منه علي أن يتقاضى الطرف الثاني بموجب هذا العقد مكافاة شهرية تعادل الحوافز والمكافئات والبدلات والأجور المتغيرة الأخرى وفقا للقرارات المنظمة .

وقالت وزارة التربية والتعليم: كتاب الإدارة المركزية الجهاز المركزي للتنظيم والادارة والتي انتهى إلى أن شغل وظيفة معلم مساعد هو في حقيقته تعيين ويحصل المعلم المساعد على كافة المزايا المقررة للمعين إلا أن هذا التعيين معلق اكتماله على شروط وهو حصول شاغل هذه الوظيفة على شهادة الصلاحية المزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها .