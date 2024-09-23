شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: نجدد مطالبنا بإنهاء المعاناة والكارثة الإنسانية في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها : "بينما يجتمع زعماء العالم في نيويورك لحضور الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومع اقتراب خطر التصعيد الإقليمي الأوسع نطاقا، فإننا نجدد مطالبتنا بإنهاء المعاناة الإنسانية المروعة والكارثة الإنسانية في غزة".

وأضافت : إننا نحزن على فقدان الأرواح البريئة في كل مكان، بما في ذلك أولئك الذين قتلوا في السابع من أكتوبر وخلال 11 شهراً من الصراع منذ ذلك الحين.

وتابعت : إننا نطالب بشكل عاجل بوقف إطلاق النار بشكل دائم وفوري وغير مشروط، فهذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء معاناة المدنيين وإنقاذ الأرواح، ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن وجميع المعتقلين تعسفيا على الفور ودون قيد أو شرط، يجب أن يتمتع العاملون في المجال الإنساني بإمكانية الوصول الآمن وغير المعوق إلى المحتاجين.

وأكدت أنه لا يمكننا القيام بوظائفنا في مواجهة الحاجة الساحقة والعنف المستمر، فقد قُتل أكثر من 41 ألف فلسطيني في غزة - أغلبهم من المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن وفي بعض الأحيان أسر بأكملها - وأصيب أكثر من 95500 شخص، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، وتشير التقديرات إلى أن ربع المصابين في غزة، أو حوالي 22500 شخص، سيحتاجون إلى إعادة تأهيل متخصص مدى الحياة ورعاية مساعدة بما في ذلك الأفراد الذين يعانون من إصابات خطيرة في الأطراف وبتر وتلف في النخاع الشوكي وإصابات دماغية رضية وحروق بالغة.

وأشارت إلى أن أكثر من مليوني فلسطيني محرومون من الحماية، والطعام، والمياه، والصرف الصحي، والمأوى، والرعاية الصحية، والتعليم، والكهرباء والوقود ــ وهي الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، وقد اضطرت الأسر إلى النزوح قسراً، مراراً وتكراراً، من مكان غير آمن إلى آخر، دون أي وسيلة للخروج، لقد تعرضت كرامة النساء والفتيات وسلامتهن وصحتهن وحقوقهن للمساس بشكل خطير.

ولا يزال خطر المجاعة قائما حيث لا يزال جميع السكان البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة في حاجة ماسة إلى الغذاء والمساعدات المعيشية في ظل تقييد الوصول الإنساني، لقد تدهورت الرعاية الصحية بشكل كبير، حيث تم تسجيل أكثر من 500 اعتداء على مرافق الرعاية الصحية في غزة.

لقد اضطرت مراكز المساعدات إلى الانتقال وإعادة البناء مرات عديدة؛ وتعرضت القوافل التي تحمل مساعدات منقذة للحياة لإطلاق النار، وتم تأخيرها ومنع وصولها؛ وقُتل عمال الإغاثة بأعداد غير مسبوقة، إن عدد عمال الإغاثة الذين قتلوا في غزة في العام الماضي هو الأعلى على الإطلاق في أزمة واحدة.

وقد أدى استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة في الضفة الغربية، إلى جانب تصاعد عنف المستوطنين، وهدم المنازل، والتهجير القسري، والقيود التمييزية على الحركة، إلى زيادة عدد القتلى والجرحى.

وتشكل الحرب أيضاً خطراً على مستقبل جميع الفلسطينيين وتجعل التعافي في نهاية المطاف بعيداً عن المنال.

ويجب حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، ويجب محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

وتبذل المنظمات الإنسانية والإغاثية قصارى جهدها لتوفير الإغاثة في غزة والضفة الغربية، في كثير من الأحيان على الرغم من المخاطر الشخصية الكبيرة، مع دفع العديد من العاملين في مجال الإغاثة الثمن في نهاية المطاف.

إن قدرتنا على تقديم الخدمات لا جدال فيها إذا ما حصلنا على القدرة على الوصول إلى الخدمات التي نحتاج إليها، والجولة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، والتي شملت أكثر من 560 ألف طفل تحت سن العاشرة، ليست سوى مثال واحد، ولابد من تنفيذ الجولة الثانية من التطعيمات بأمان والوصول إلى جميع الأطفال في غزة.

ونحن نحث زعماء العالم، مرة أخرى، على استخدام نفوذهم لضمان احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وأحكام محكمة العدل الدولية - من خلال الضغط الدبلوماسي والتعاون لإنهاء الإفلات من العقاب.

ولنكن واضحين: إن حماية المدنيين تشكل مبدأ أساسيا للمجتمع الدولي ولصالح كل البلدان، إن السماح باستمرار هذا التدهور المروع الذي تسببت فيه هذه الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة سوف يخلف عواقب عالمية لا يمكن تصورها، يجب أن تنتهي هذه الفظائع.

الموقعون:

جويس ميسويا، منسقة الإغاثة الطارئة بالإنابة ووكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية (أوتشا)

صوفيا سبريشمان سينيرو، الأمين العام لمنظمة كير الدولية

الدكتور كو دونغ يو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة ( الفاو )

آن ريتسيما، الرئيس التنفيذي لشركة ميدير، إيمي إي. بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة

فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

باولا جافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً

السيد أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP )

جانتي سويريبتو، رئيسة ومديرة تنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفولة في الولايات المتحدة

أناكلوديا روسباخ، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( الموئل )

فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ( UNHCR )

الدكتورة ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان

كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف )

سيما بحوث، وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

السيدة سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي

الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ( WHO ).