شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يتلقى العزاء في وفاة والدته بمسجد المشير بحضور شخصيات عامة والان مع تفاصيل الخبر

أقيم عزاء والدة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، اليوم الإثنين، بقاعة السلام فى مسجد المشير بالقاهرة الجديدة، وسط حضور عدد من الشخصيات العامة والوزراء والقيادات الأمنية.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أصدرت بيانا قالت فيه: إنها تتقدم بخالص العزاء إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية لوفاة السيدة والدته.

كما تتقدم الشركة المتحدة بخالص العزاء للأسرة الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يغفر للمرحومة ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.