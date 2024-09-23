شكرا لقرائتكم خبر عن ‎السفارة الأمريكية بالقاهرة تهدي مكتبة مصر العامة أكثر من 400 كتاب والان مع تفاصيل الخبر

‎أهدت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم أكثر من 400 كتابا لمكتبة مصر العامة، وفقا لبيان من السفارة الأمريكية بالقاهرة مساء اليوم.

‎وقال البيان إن هذه المبادرة تؤكد على التزام الولايات المتحدة بتعزيز فرص الحصول على التعليم، ليس فقط من خلال دعم المكتبات المصرية، بل وأيضًا من خلال توفير فرص التطوير المهني لأمناء المكتبات. وتركز مجموعة الكتب التي تم إهدائها اليوم على مواضيع متنوعة تهدف إلى تعزيز المعرفة للثقافة والتاريخ الأمريكي. وحضرت السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى جارج حفل الاهداء وصرحت: "إن هذا الإهداء هو مجرد طريقة من ضمن عدة طرق نظهر بها التزام الولايات المتحدة بدعم الفرص التعليمية التي ستفيد الشباب في جميع أنحاء مصر. وتعني الشراكة الأمريكية المصرية المزيد من الفرص لثقافتينا لمشاركة المعرفة التي ستفيد شعبينا للأجيال القادمة".

‎وكجزء من دعم السفارة الأمريكية للمكتبات المصرية، سيشارك خمسة من مديري مكتبة مصر العامة في برنامج الزائر الدولي الذي سترعاه الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام. سيسمح هذا البرنامج للمسؤولين المصريين بزيارة المكتبات الأمريكية، واستكشاف كيفية استفادة هذه المؤسسات من مجتمعاتهم، ومشاركة الأفكار التي ستفيد المكتبات الأمريكية والمصرية. يكرس المركز الأمريكي التابع للسفارة الأمريكية بالقاهرة جهوده لتعزيز التفاهم المتبادل والتبادل الثقافي بين الولايات المتحدة ومصر من خلال التعليم والبرامج الثقافية والمشاركة المجتمعية.