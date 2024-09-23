3 ساعات حولت الحي الشعبي رمادًا.. السيطرة على حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بعد 3 ساعات من المجابهة، نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق هائل التهم الأخضر واليابس بالحي الشعبي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي مساء الاثنين وبدء عملية التبريد لمنع تجدد النيران.

مدير أمن الجيزة اللواء سامح الحميلي تفقد موقع الحريق واستمع إلى شرح وافٍ من مساعده لإدارة الحماية المدنية اللواء محمد العدلي الذي أكد صعوبة الموقف بفعل الرياح ومواد سريعة الاشتعال.

مصدر أمني بقطاع أكتوبر قال في تصريحات لمصراوي إن فرق الإنقاذ أجلت 7 مصابين -6 بحالات اختناق والسابع بارتفاع بضغط الدم- من موقع الحريق بينهم 3 شرطيين.

مصدر مسؤول -رفض نشر اسمه- قال إن عاملين بمدينة الإنتاج الإعلامي أصيبا بحالة اختناق هما كل من: أحمد رفعت ٣٤ سنة وفتحي رمضان ٣٧ سنة وحالتهما مستقرة.

مصدر ثان أكد في تصريحات لمصراوي أن الحريق شبَّ داخل مخزن خشبي مكون من طابقين امتد إلى ديكورات عدد من الأعمال الفنية بينها "جعفر العمدة" و "حق عرب".

في السياق نفسه، أكد مصدر أمني مسؤول من موقع الحريق إصابة عاملين اثنين بحالة اختناق نتيجة الأدخنة الكثيفة التي غطت سماء المدينة مشيرا إلى توافد يادات مديرية أمن الجيزة لموقع الحريق.

أضاف المصدر في تصريحات لمصراوي أن مدير أمن الجيزة يتابع تطورات الحريق موجها مساعده للحماية المدنية بسرعة السيطرة على النيران مع توالي التعزيزات بنحو 10 سيارات إطفاء.

رويدًا رويدًا تتسع رقعة حريق هائل شبَّ داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر. الحريق بدأ بديكور خشبي مكون من طابقين لكن سرعان ما امتدت النيران إلى مساحات أكبر لتزداد مهمة رجال الدفاع المدني صعوبة.

لحظات عصيبة يعيشها العاملون بمدينة الإنتاج الإعلامي بـ6 أكتوبر وسكان العقارات المجاورة وسط ارتفاع كثيف للدخان وارتفاع ألسنة اللهب لتلتهم الأخضر واليابس.

مصدر أمني قال في تصريحات لمصراوي إن حريقًا اندلع بديكور خشبى بالحى الشعبي مكون من طابقين، لافتا إلى عدم تسجيل خسائر في الأرواح حتى الآن.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من الحي الشعبي.

اللواء محمد العدلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مدير قطاع إطفاء أكتوبر ومأمور القسم.