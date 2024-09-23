فايز فرحات عن "الإجراءات الجنائية": نموذج الإصلاح عبقري ومبني على الواقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن العملية الإصلاحية وهي عملية تدريجية وتتم بشكل تراكمي، موضحًا أن نموذج الإصلاح مصري وهو عبقرية مشروع الإصلاح في مصر؛ لأن مشروع الإجراءات الجنائية مبني على واقع ومبني على خبرات كبيرة تكونت لدى المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف "فرحات"، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"،: "نحن إيذاء نموذج مصري في الإصلاح.. الإصلاح بالثورة لا يؤدي لأي نتيجة يؤدي لضياع المجتمع والدولة مثلما حدث في مناطق ودول أخرى.. وهذا الدرس الكبير الذي تعلمه المجتمع المصري في عام 2011 وما بعد ذلك".

وتابع: "أن الانتصار يكون لمفهوم الإصلاح ونطبق تجربة إصلاحية يسندها ويدعمه الواقع.. لابد أن تكون التوقعات من القوى السياسية والمجتمع وكل الأطراف والفاعلين الذي لهم علاقة بعملية الإصلاح سواء فيما يتعلق بالقضايا السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية مرتبطة بالواقع".

وشدد على أن مسائلة ضبط العلاقة بين الطموح والواقع والتوقعات مسائلة في منتهى الأهمية ولابد أن نعي بهذه العلاقة.