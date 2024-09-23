كتلة الحوار: تعيين رأفت جبر نائبًا لرئيس اتحاد الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أصدر الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، قرارًا بتعيين الكابتن طيار رأفت جبر عضوًا بمجلس الأمناء ونائبًا لرئيس اتحاد شباب كتلة الحوار.

يأتي هذا التعيين ضمن جهود إعادة هيكلة الاتحاد وتطويره، بهدف تعزيز دور الشباب في الحياة السياسية ودفع الكفاءات الشابة لتولي المسؤولية في المرحلة المقبلة.

يُعتبر اتحاد شباب كتلة الحوار من الأذرع الشبابية النشطة التي تعمل على تأهيل جيل جديد من القادة السياسيين، ويُعول عليه في تعزيز التواصل بين الشباب وصنّاع القرار، والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل سياسي يتماشى مع تطلعات الأجيال القادمة.