نائب محافظ القاهرة يتفقد سير العمل بحي طره.. ويتابع المشروعات بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى صلاح:

تفقد اشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، حي طره لمتابعة سير العمل به والوقوف على جودة الخدمات المُقدمة واستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية.

يأتي ذلك في اطار جولاته الميدانية المستمرة للاطمئنان على سير العمل طبقا لتعليمات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

وخلال الجولة استفسر عن الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين فيما يخص طلبات التصالح، وتذليل أي عقبات أمامهم لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء الى جانب متابعة اجراءات باقي الخدمات المختلفة التي يقدمها المركز للمواطنين.

وعبر نائب المحافظ، عن حرصه التام على تعاون جميع العاملين مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللوائح التنفيذية وتبسبطها مؤكدًا على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان جودة وسرعة تلك الخدمات بما يحقق رضاهم عنها خاصة في عصر التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة.

كما تفقد عددًا من الإدارات بالحي للوقوف على بيئة العمل مؤكدًا حرصه المستمر على رفع كفاءة العاملين والارتقاء بالكوادر البشرية وتحسين بيئة العمل وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين.

واستمرارا للجولات الميدانية تفقد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية عددًا من المشروعات والخدمات المختلفة بنطاق حي حلوان والتي تساهم بشكل كبير في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاءت الجولات بحضور الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان و المهندسة جيهان جادو رئيس حي طره وإسلام عادل مدير الاتصال السياسي بالمنطقة الجنوبية و عدد من التنفيذين.