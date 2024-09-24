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عمرو أديب عن السوبر الإفريقي: هنرجع باللقب ومش عايزين نكسب كتير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق عمرو أديب على مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك قائلا: "إن شاء الله الزمالك هيفوز.. ليه لأ؟".

وخلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر" قال أديب: "إحنا مش عايزين نكسب كتير، أنا حضرت السوبر الإفريقي اللي كان في جنوب إفريقيا في الاستاد وكان عندي لسة شوية شعر في راسي وكسبنا.. ليه الموضوع ميتكررش؟".

وواصل "أديب": "ليه كل أهلاوي يقالبني يقول عازين تتغلبوا كام؟.. هو بقى من الثوابت يعني إن الأهلي يكسب الزمالك؟.. طيب إن شاء الله يوم الجمعة الزمالك هيكسب"، متابعًا: اللهم أعطنا (دِرب) واحد من بتوع أيمن منصور في السوبر الإفريقي الجاي ونرجع باللقب".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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