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بسبب أحداث لبنان.. مصر للطيران تعلن إلغاء رحلاتها المتجهة إلى بيروت

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:
أعلنت مصر للطيران، إلغاء رحلاتها المقررة غداً الثلاثاء، والمتجهة من القاهرة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك نظراً للأحداث التي تشهدها دولة لبنان.

وقالت شركة مصر للطيران في بيان لها، إنه نظراً للأحداث التى تشهدها دولة لبنان الشقيقة، فقد تقرر إلغاء الرحلات المتجهة من القاهرة إلى بيروت غدًا الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر، وهم الرحلات أرقام MS713 والمقرر إقلاعها فى تمام الساعة 5 صباحا، وMS709 المقرر إقلاعها فى تمام الساعة 9:15 صباحا لحين استقرار الأوضاع داخل البلاد.

وتابعت مصر للطيران في بيانها: لذا يرجى التكرم من المسافرين على متن الرحلات المذكورة عاليه ضرورة مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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