مدير الجودة بشركة مياه الشرب: أقسم بالله أنا وأسرتي بنشرب من الحنفية ومركبتش فلتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور محمود فؤاد، مدير عام جودة المياه بشركة الشرب والصرف الصحي، إن تلوث المياه في مصر ببكتيريا أيكولاي شبه مستحيل، حيث إن كل المياه التي تضخ للمواطنين على مستوى المحافظات مضاف لها مادة الكلور التي تقضي على البكتيريا.

وأشار فؤاد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن هناك توجيهات بإضفة كلور لمياه الشرب بالنسب المسموح بها، موضحًا أن الغذاء الملوث هو الذي لم يغسل بشكل جيد.

وأضاف الدكتور محمود فؤاد، مدير عام جودة المياه بشركة الشرب والصرف الصحي، "أقسم بالله أنا وأسرتي من قبل ما اشتغل في الشركة القابضة بشرب من الحنفية، ومركبتش فلتر، وبنصح أولادي وأسرتي يشربوا من الحنفية".