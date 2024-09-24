بعد قليل.. القمر يقترن بكوكب المشترى في مشهد بديع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

يقترن القمر الأحدب المتناقص بكوكب المشترى، وذلك من منتصف ليل اليوم الثلاثاء حتى فجر اليوم.

ومن المقرر أن يتم رؤية هذا المنظر في سماء مصر والوطن العربي، بالعين المجردة بالأفق الشرقي إلى ما قبل شروق الشمس.

وبحسب تقرير للجمعية الفلكية في جدة، فإن وجود القمر قرب المشترى يُقصد به على قبة السماء فقط، إذ أنهما ليسا قريبين من بعضهما البعض في الفضاء.

ووفقا للتقرير، فإن القمر يبعد عن الأرض بحوالي 397,000 كيلو مترًا فقط، في حين أن المشترى يبعد 716,000,000 كيلومتر.

ويظهر كوكب المشترى كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة، إذ أنه أثناء رصده من خلال المنظار أو التلسكوب صغير الحجم سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقمارة الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم "أقمار غاليلو" وهي: "غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا" وتظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشترى.

وخلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجسام جميعًا ظاهريًا نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها، لكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

وبمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد أبتعد عن المشتري مندفعا نحو الشرق وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.