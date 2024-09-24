برلماني: الحوار الوطني ساهم في إثراء الحياة السياسية والحزبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني، ساهم بشكل كبير في إثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه نجح في خلق مساحات مشتركة وتلاحم سياسي لكافة القضايا التي يتم مناقشتها وبأختلاف الرويء بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وقال "الكحيلي"، إن الحوار الوطني لعب دورًا حيويًا في مناقشة العديد من القضايا التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة وتابع قائلاً: "الحوار الوطني نجح في تجميع كافة الأطياف والقوى السياسية على مائدة واحدة، لاستماع آراء مختلفة بهدف الوصول لتوصيات ترضي كل الأطراف المشاركة"، وأصبح منصة حوارية غير مسبوقة تشارك فيها كل الأحزاب والقوى السياسية بهدف واحد وهو مصلحة الوطن والمواطن، وان الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

وأكد أن الحوار الوطني ناقش قضايا تمس المواطن بشكل مباشر، كالدعم النقدي وملف الحبس الإحتياطي، وغيرها من القضايا المهمة، مشيرًا إلى أن الحوار الوطنى يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية بمخرجاته للعمل على تنفيذها، ومن ثم فهو يعبر عن إرادة القيادة السياسية في الاستماع لمختلف الأطياف والتوجهات بغرض الوصول لأفضل المخرجات والتوصيات فيما يخص الملفات والقضايا التي يلقى الضوء عليها والتي تمثل أهمية كبرى للوطن والمواطن في نفس الوقت.