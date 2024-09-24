آخر فواتير الصيف.. تعرف على خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تستعد شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة، البدء في تحصيل فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر، والتي تُعد آخر فواتير الكهرباء لـ فصل الصيف 2022.

ومن المتوقع أن تبدأ معدلات استهلاك المواطنين من الكهرباء بالانخفاض؛ لتناقص الإقبال على استخدام المراوح وأجهزة التكييف.

ويستعرض"مصراوى"خلال السطور التالية طرق الإستعلام عن فاتورة الكهرباء خلال سبتمبر التى يتم تحصيلها أكتوبر المقبل:ـ

-الدخول على موقع وزارة الطاقة والكهرباء من هنا.

-الضغط على قسم الخدمات.

-اختيار الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

-اختيار شركة توزيع الكهرباء التابع لها محل السكن.

-يتم استيفاء البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم العداد "10 أرقام، والضغط على الاستعلام عن الفاتورة".

-وعن كيفية حساب فاتورة الكهرباء

ويمكن أيضًا الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الدخول إلى الموقع الخاص بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من هنا.

-اختار خدمة "احسب فاتورتك".

-اختيار "حساب قيمة فاتورة الكهرباء"، ومن خلاله يحسب الموقع كمية الاستهلاك.

-يتم تحديد نوع عداد الكهرباء الخاص بك سواء منزلي أو تجاري للاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

-يقوم المتقدم بإدخال قراءة العداد الجديد، وقيمة آخر قراءة متواجدة في فاتورة الكهرباء.

-ستظهر أمام المستخدم، قيمة استهلاكك، وإجمالي قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بك.

مع العلم أن قيمة فاتورة الكهرباء التي تظهر أمامك لا تشمل قيمة رسوم النظافة والدمغات، والأقساط المتأخرة أيضًا.