شكرا لقرائتكم خبر عن 86 % من القراء بتكثيف حملات إزالة التعديات على النيل لحماية الموارد المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرى لإزالة التعديات على النيل لحماية الموارد المائية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرى لإزالة التعديات على النيل لحماية الموارد المائية.

وأيد 86% من القراء مطالب تكثيف حملات الرى لإزالة التعديات على النيل لحماية الموارد المائية، بينما عارض 14% من القراء مطالب تكثيف حملات الرى لإزالة التعديات على النيل لحماية الموارد المائية.