شكرا لقرائتكم خبر عن انضباط والتزام.. الشرطة المدرسية تنظم دخول الطلاب وتنبيهات للمخالفين والان مع تفاصيل الخبر

انتشرت الشرطة المدرسية منذ ساعات الصباح الباكر أمام بوابة وفناء مدرسة السعيدية الثانوية بنين التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، في ظهور لافت، لتنظيم دخول الطلاب للمدرسة ومتابعة التزامهم بارتداء الزي المدرسي وتنظيم صفوفهم بالطابور المدرسي.

وحرصت الشرطة المدرسية بمدرسة السعيدية على التأكد من التزام الطلاب بالزي المدرسي الموحد، واتباع الضوابط المدرسية، ومنها حلاقة الشعر بطريقة مهذبة، وعدم ارتداء الحظاظات والسلاسل واصطحاب الهواتف المحمولة، والتنبيه على المخالفين بعدم تكرار أي مخالفة بشأن لائحة الانضباط المدرسي.

ورصد ”الخليج 365”، توافد طلاب الصف الثاني الثانوي على المدرسة في أول يوم دراسي لهم وفقًا للجدول المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والخاص بمواعيد حضور الصفوف المختلفة المدارس في أول أسبوع دراسة لتخفيف الكثافات مع بدء العام الدراسي الجديد.

ووفقًا لجدول مواعيد دخول طلاب الجيزة المدارس في أول أسبوع دراسي، يحضر، اليوم الثلاثاء، طلاب الصفوف (الرابع الابتدائي، والثاني الإعدادي، والثاني الثانوي)، مع انتظام حضور طلاب صفوف (KG1، KG2، والأول والثاني والثالث الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي).

وشهدت مدارس المحافظة، منذ اليوم لانطلاق العام الدراسي الجديد، حضورًا مرتفعًا للطلاب، إذ انتظمت الدراسة فى عدد من الصفوف الدراسية حسب جدول حضور الطلاب بالعام الدراسي الجديد، والذى وضعته المديرية لتخفيف الكثافات مع بدء الدراسة.

ووفقًا للخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي 2024/2025، بدأ الفصل الدراسي الأول 21 سبتمبر 2024 ويستمر حتى الخميس 23 يناير 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني، يوم السبت 8 فبراير 2025، وينتهي يوم الخميس الموافق 5 يونيه 2025.



