شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: التدخلات الصحية الرقمية يمنع ملايين الوفيات من الأمراض غير المعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان، إن الاستثمار اليوم بمبلغ إضافي قدره 0.24 دولار أميركي لكل مريض سنويا في التدخلات الصحية الرقمية، مثل التطبيب عن بعد والرسائل عبر الهاتف المحمول والروبوتات الدردشة، يمكن أن يساعد في إنقاذ أكثر من مليوني حياة من الأمراض غير المعدية على مدى العقد المقبل.

كما جاء في تقرير جديد صدر بالاشتراك بين منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات. موضحة، إنه يمكن أن يمنع هذا الاستثمار ما يقرب من 7 ملايين حالة حادة ودخول المستشفى، مما يقلل بشكل كبير من الضغط على أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.

تم إطلاق هذا التقرير بعنوان " الانتقال إلى الرقمنة لمكافحة الأمراض غير المعدية: الحجة من أجل العمل " في حدث استضافته حكومة جامبيا خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إن مستقبل الصحة هو رقمي. ولكن لجعل هذه الرؤية حقيقة واقعة، نحتاج إلى الموارد والتعاون". ولا يمكن لأي منظمة بمفردها أن تفعل ذلك. ونحن ندعو الحكومات والشركاء والجهات المانحة إلى التكاتف والاستثمار بشكل استراتيجي وضمان وصول هذه الابتكارات المنقذة للحياة إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وقالت الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوجدان مارتن: "إن الثورة الرقمية لديها القدرة على إطلاق العنان لثورة صحية. وفي الاتحاد الدولي للاتصالات، يشكل الاتصال الشامل الهادف أولوية لأن الرقمنة تشكل حافزًا لتحقيق الأهداف في قطاعات رئيسية مثل الصحة والتعليم. ونحن ندعو إلى مزيد من التعاون بين قطاعي الصحة والتكنولوجيا، بما في ذلك تطوير البنية التحتية العامة الرقمية القوية، وهو أمر ضروري لتقديم الخدمات الصحية الرقمية التي يمكن أن تفيد الناس في كل مكان دون ترك أي شخص خلف الركب".

إن الأمراض غير المعدية، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، مسؤولة عن أكثر من 74% من الوفيات العالمية سنويًا، وكثير منها يمكن الوقاية منها. وفي حين تم إحراز تقدم كبير في مكافحة الأمراض غير المعدية، فإن دمج تقنيات الصحة الرقمية في أنظمة الصحة السائدة لا يزال يشكل تحديًا. ويُظهر التقرير أن هناك حاجة ملحة لتسخير هذه التقنيات لتوسيع نطاق التدخلات الفعالة وتخفيف العبء المتزايد على أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.

إن 4 عوامل خطر رئيسية مرتبطة ببيئتنا اليومية ــ تعاطي التبغ، والنظام الغذائي غير الصحي، والاستخدام الضار للكحول، والخمول البدني ــ تدفع الاستجابات في أجسامنا والتي تزيد أيضا من خطر الإصابة بالأمراض غير المعدية: ارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وارتفاع نسبة السكر في الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول. ومن الممكن أن تساعد الأدوات الرقمية، بما في ذلك الرسائل عبر الهاتف المحمول والروبوتات الدردشة، الأفراد على فهم عوامل الخطر القابلة للتعديل وتشجيعهم على تطوير عادات أكثر صحة.

يحتاج الأشخاص المصابون بالأمراض غير المعدية إلى مراقبة منتظمة وإدارة مستمرة، ويحتاج الكثير منهم إلى رعاية طويلة الأمد ومتخصصة. يمكن للأدوات الرقمية مثل التطبيب عن بعد أن تساعدهم في التغلب على الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الرعاية الصحية. كما يمكن للبيانات والأدوات في الوقت الفعلي لمهنيي الرعاية الصحية أن تساعدهم أيضًا في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مرضاهم.

في حين أن أكثر من 60% من البلدان قد وضعت استراتيجية صحية رقمية، إلا أن هناك غالبًا نقصًا في دمج التقنيات الجديدة في البنية التحتية الصحية القائمة. ويدعو التقرير البلدان إلى الاستثمار في البنية التحتية العامة الرقمية، وتعزيز المعايير والتشغيل البيني القادرين على التغلب على الحواجز الحرجة التي تحول دون تحقيق الإمكانات الكاملة للصحة الرقمية.

ويعمل التقرير بمثابة مخطط عمل مكمل لمبادرة منظمة الصحة العالمية العالمية بشأن الصحة الرقمية والاستراتيجية العالمية بشأن الصحة الرقمية 2020-2025. وتلتزم أمانة فريق العمل المشترك بين الوكالات التابع للأمم المتحدة للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها ، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات، بما في ذلك من خلال برنامج كن صحيًا، كن متنقلًا، بتقديم التخطيط الاستراتيجي المخصص ودعم المناصرة للحكومات.