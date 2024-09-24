شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشارك طلاب مدرسة السعيدية الثانوية طابور الصباح والان مع تفاصيل الخبر

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، على مشاركة طلاب مدرسة السعيدية الثانوية بنين التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، طابور الصباح، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بالعام الدراسي الجديد 2024/2025.

ووجه محافظ الجيزة التهنئة للطلاب والمعلمين بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح والالتزام بدراستهم لتحقيق مراكز متقدمة.

وحضر الطلاب مراسم الطابور، وذلك بالاستماع إلى فقرات الإذاعة المدرسية، وترديد النشيد الوطني، وأداء تحية العلم، ومشاهدة عدد من عروض الشرطة المدرسية، وذلك بحضور عدد من قيادات محافظة الجيزة، ومديرية التربية والتعليم بالجيزة، وأعضاء هيئة التدريس.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024,2028، وعدد أيام الدراسة الفعلية بالعام الدراسي الجديد 2024.2025، موضحة أن عدد أيام الدراسة الفعلية بالفصل الدراسي الأول 106 أيام بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية، و97 يومًا للفصل الدراسي الثاني بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية.

ووفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، بدأ الفصل الدراسي الأول 21 سبتمبر 2024، وينتهي الخميس 23 يناير 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني، يوم السبت 8 فبراير 2025، وينتهي يوم الخميس الموافق 5 يونيه 2025.