شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل السعودية بالإسكندرية: علاقتنا مع مصر تتسم بالعمق التاريخى والتعاون الاستراتيجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد القنصل العام للمملكة العربية السعودية فى الإسكندرية مزيد بن محمد الهويشان، أن علاقة مصر والسعودية تتسم بالعمق التاريخى والتعاون الاستراتيجى والتنسيق المستمر تجاه القضايا التى تهم البلدين فى كافة المجالات.

وقال الهويشان -على هامش الاحتفال باليوم الوطنى السعودى - إن القنصلية تسعى إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة، من خلال دورها في إصدار تأشيرات الدخول لغرض السياحة وزيارات الأعمال وغيرها من أنواع التأشيرات المختلفة، وذلك بهدف تعزيز التعاون في المجال التجارى والاستثمارى بين البلدين الشقيقين.

وأشاد الهويشان بالمستوى الذي وصلت إليه علاقات التعاون مع الجهات الحكومية المصرية ودوائر رجال الأعمال على كافة الأصعدة، وعلى رأس تلك الجهات محافظة الإسكندرية، مضيفا أن المملكة تشهد تطورات غير مسبوقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في إطار رؤية المملكة 2030، والتي أطلقت مسارا جديدا وطموحا للتنمية والتطوير في مختلف المجالات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية مما جعل المملكة نموذجًا يحتذى به في المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن المملكة استقبلت في عام 2024 أكثر من مليون و800 ألف حاج، كما شهد 2023 رقما قياسيا تاريخيًا في عدد المعتمرين بلغ 13.5 مليون معتمر، مما يعكس حرص المملكة على تذليل كافة العقبات في سبيل أن يؤدي الحجاج والمعتمرون مناسكهم بكل يسر وسهولة .

ولفت القنصل السعودي إلى أن المملكة العربية السعودية برزت كوجهة سياحية عالمية تجذب الزوار إليها نتيجة لما تتمتع به من مقومات سياحية متميزة، بالإضافة لما تقوم به الهيئة العامة للترفيه من إطلاق فعاليات ثقافية وترفيهية وفنية وغيرها، وتنظيم وزارة الرياضة العديد من الأحداث الرياضية.