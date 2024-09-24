شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقى شباب "شرقى المنيا" بالكاتدرائية والان مع تفاصيل الخبر

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم، الثلاثاء، شباب إيبارشية شرقي المنيا بصحبة نيافة الأنبا فام أسقف الإيبارشية، وعدد من كهنتها، وذلك في إطار مؤتمرهم الذى تنظمه خدمة الشباب بالإيبارشية فى الفترة من 23 وحتى 25 سبتمبر الجاري.

وتأمل قداسة البابا في كلمته في المزمور الأول ثم أجاب على أسئلة الشباب.

والجدير بالذكر أنه قد استقبل البابا أمس الإثنين، محمد عبد اللطيف وزير التربية التعليم لبحث التعاون في وضع قيم مشتركة ضمن مناهج الدين، وعرض الوزير خلال اللقاء التوجه الجديد لمنظومة وزارة التربية والتعليم، من حيث الأفكار والأساليب الحديثة المتبعة في العملية التعليمية.