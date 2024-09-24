شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلى لمحور الميثاق بالاتجاهين.. اعرف التحويلات المرورية والان مع تفاصيل الخبر

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع الكمرات لمشروع كوبرى سيارات بمحور تحيا مصر مروراً أعلى محور الميثاق.. الأمر الذى يستلزم غلق كلى لمحور الميثاق بالإتجاهين مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة، وذلك على النحو التالى:

▪ الغلق الكلى :

o لمحور تحيا مصر (مسطح الكوبرى المشار إليه) للقادم من محور الميثاق إتجاه ميدان جاردينيا إعتباراً من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 25/9/2024م مع تحويل حركة المرور بالإتجاه الأخر ليعمل بنظام الإتجاهين.



o لمحور الميثاق بالإتجاه القادم من كوبرى الفطيم إتجاه الحى العاشر إعتباراً من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الخميس الموافق 26/9/2024م مع تحويل حركة المرور ليسلك يميناً محور تحيا مصر فى الدوران والعودة إتجاه محور الميثاق مرة أخرى.



o لمحور الميثاق فى الإتجاه القادم من الحى العاشر إتجاه كوبرى الفطيم إعتباراً من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الجمعة الموافق 27/9/2024م مع تحويل حركة المرور ليسلك يميناً إتجاه خلف نادى توليب الزهراء فالدوران والعودة إتجاه محور الميثاق مرة أخرى.



ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.