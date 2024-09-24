شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 85 مليون خدمة مجانية خلال 54 يوما والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 85 مليونا و960 ألفا و822 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الإثنين 23 سبتمبر، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و805 آلاف و190 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 712 ألفا و661 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 382 ألفا و263 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 102 ألف و129 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 54 ألفا و251 خدمة، بالإضافة لتقديم 92 ألفا و95 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 38 ألفا و841 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 57 ألفا و815 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 235 ألفا و113 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و422 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 11 ألفا و195 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2369 عملية، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 32 ألفا و795 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ79 ألفا و241 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

