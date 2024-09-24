شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات لبنان تشهد وضعا كارثيا.. ومصدر طبى: الأزمة ستطول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور يوسف بخاش نقيب أطباء لبنان، أن وزارة الصحة اللبنانية تعمل على رفع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات في حالة وقوع اعتداءات قادمة، خاصة مع نوع الاعتداءات الذى وقع على جنوب لبنان أمس وأسفر عن وقوع ضحايا من ضمنهم أطفال وأشلاء لم يتم استخراجها من تحت الأنقاض، وجرحى في وضع غير مستقر قد يتفاقم.

وقال نقيب أطباء لبنان فى مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية، "إن المستشفيات شهدت وضعا كارثيا أمس وطالبت بعضها بطواقم طبية لتقوم بعملها فى التخصصات المختلفة، وخاصة منطقة الجنوب التى شهدت استهداف منازل داخل القرى ووقوع العدد الأكبر من الشهداء والجرحى".



وأضاف أن هناك خلية طوارئ يعمل الجميع في مظلتها من منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي، وتحاول وزارة الصحة توفير الأدوية وتجهيز وحدات العناية المركزة خاصة من المساعدات التي وصلت من عدد من الدول، وتقوم جمعية الصليب الأحمر اللبنانى بتوزيع وحدات الدم للمستشفيات التي تحتاجها.



وأشار إلى أن وزارة الصحة تعهدت بتغطية التكاليف المالية لاستمرار عمل المستشفيات، نظرا لأنه المؤشرات تشير إلى أن الأزمة ستطول والاعتداءات ستستمر، كما جرى التواصل مع المنظمات الدولية والجمعيات التي تعمل بالصحة والتي أعربت عن استعدادها للعودة إلى لبنان، فهناك إرادة دولية للمساعدة.