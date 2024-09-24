شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: نعمل مع مصر وقطر للوصول إلى اتفاق لوقف الحرب فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "أي دولة من حقها أن تضمن عدم تكرار أهوال 7 أكتوبر التي ارتكبتها حماس"، على حد تعبيره.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال كلمته في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "أعمل مع مصر وقطر للوصول إلى اتفاق لوقف حرب غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن اندلاع حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد.