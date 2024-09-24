شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكى: الذكاء الاصطناعى سيغير أساليب الحياة وخوض الحروب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن الذكاء الاصطناعى سيغير أساليب الحياة والعمل وخوض الحروب، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعى ينطوى على الكثير من المخاطر ويحتاج معايير وقواعد لضبطه.

أضاف الرئيس الأمريكى فى اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، نحتاج الكثير من العمل لإدارة الذكاء الاصطناعى بكل ما يكتنفه من غموض.