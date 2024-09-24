شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الإسكان: قرار إلغاء 70% من غرامات تأخير الشقق والمحال لدعم المواطن والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الاسكان، أن قرار الوزارة بإلغاء 70% من غرامات التأخير على الشقق والمحال لمدة شهرين حال السداد كاملا التيسير على المواطنين بنسبة كبيرة بسبب التأثيرات الاقتصادية على كل المجتمع والحاجزين لوحدات سكنية وإدارية مهنية تجارية.

وأضاف عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن وزارة الاسكان أقدمت على هذه الخطوة تيسيرا لسداد الأقساط والإعفاء على الغرامات للتشجيع الناس لتسديد المتأخرات، موضحا أن التأخير فى سداد الأقساط يؤدى لغرامات وتراكم ويتأثر النشاط التجارى، مفيدا بأن قرار وزارة الاسكان يطبق من 1 اكتوبر حتى نهاية العام.

وتابع: "كل التيسيرات التى تتم طبقا للمنطق وبيحصل حالات رصد ونرصد حالات تأخير من عملاء وبنلاقى تعثرات ولما نلاقى النسبة بتزيد بنلاقى تعثر لناس كتير والدولة ليست ضدهم إذا حصل تعثر لشهر وشهرين وهدفنا المواطن يشعر بالأمان"، مشيرا إلى أنهم طوال الوقت يحاولون يكون فى طروحات تناسب الجميع متوسطى ومحدودى الدخل.