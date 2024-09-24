شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: المشروعات القومية الزراعية منحت مصر فائض من الخضر والفاكهة للتصدير والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الاقتصاد الزراعى، إن الدولة المصرية تبنت عوامل أساسية بتوجيهات من القيادة السياسية لتشجيع عملية التصدير بوجه عام على مستوى مصر، من أهمها المشروعات القومية الجديدة الخاصة بزيادة الرقعة الزراعة واستصلاح الأراضى كمشروع مستقبل مصر وإحياء مشروع توشكى.

وأضاف أحمد أبو اليزيد، خلال استضافته بقناة إكسترا نيوز، أن كل هذه المساحات المنزرعة منحتنا فائض من الخضروات والفاكهة يتم تصديره، كما أن الحكومة تنتهج كل ما له علاقة بأساليب تحديث العمليات الزراعية، فى المقاومة والتسميد والرى.

تابع أحمد أبواليزيد، أن مصر بدأت فى أن يكون لديها قاعدة تشريعية جيدة لإنتاج حاصلات بستانية وحاصلات للتصدير بجودة وأمان كبير، حيث أنشأت مصر الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهى تتبع إنتاج الغذاء بحيث يكون آمن وبجودة عالية ومفيد للمستهلك.

ولفت أحمد أبواليزيد، إلى أن الإدارة المركزية للحجر الزراعى تقوم بعملية "التكويد" وهى عمل رقم كودى لكل مزرعة تدخل فى التصدير ويفيد فى انه عندما يتم تصدير المنتج يتم التعرف على المزرعة المصدرة، ولذا أصبح هناك ثقة فى المنتج المصرى.