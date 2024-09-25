شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات بمنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية وفروع الشركات التابعة .
وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا:
- الطماطم 32 جنيها.
- البصل 12.5 جنيه .
- البطاطس بـ 25 جنيها .
- الجزر بـ 33.5 جنيه .
- بطاطا 12 جنيها.
- الخيار بـ 17.5جنيه .
الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات
- الكوسة بـ20 جنيها.
-الباذنجان العروس 10 جنيهات .
- الفلفل البلدى بـ 20 جنيها
الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .
- الليمون بـ 8.5 جنيه.
- الموز البلدي بـ 25 جنيها.
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