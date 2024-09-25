شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكلف بإزالة مخالفات بعقارات بالدقى وقطع المرافق عن مخبز مخالف بالعجوزة والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لقاءه الأسبوعى مع المواطنين بديوان عام المحافظة، للتعرف على شكاوى وطلبات المواطنين بشكل مباشر والعمل على إيجاد الحلول العاجلة والفورية لها، في ضوء خطة المحافظة بالتفاعل مع المواطنين وفتح قنوات التواصل والتفاعل معهم، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.

وشهد اللقاء بحث عدد من الشكاوي بحي الدقي تضمنت وجود أعمال بناء مخالف بعقارين بشارعي التحرير وجمعية النسر، وكذا وجود حواجز حديدية بالشارع مما يؤثر علي السيولة المرورية.

ووجه محافظ الجيزة، رئيس حي الدقي، بالمعاينة علي الطبيعة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة المخالفات والحواجز الحديدية استجابة لمطالب المواطنين.

كما وجه محافظ الجيزة، رئيس حي العجوزة، بقطع المرافق عن أحد المخابز السياحية الكائنة أسفل أحد العقارات بشارع أحمد عرابي لعدم الحصول على التراخيص اللازمة وعدم التزامه بتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية مما يعرض حياة المقيمين للعقار للخطر، إلى جانب مراجعة تراخيص جميع الأنشطة التجارية بالعقار محل الشكوي حفاظًا على أمن وسلامة قاطني العقار.

وكلف المحافظ، رئيس مدينة الجيزة بمتابعة الشكوي المقدمة من أحد المواطنين المقيمين بترعة الزمر بمنطقة نصر الدين، والتي يتضرر فيها من قيام أحد الملاك ببناء غرفة في المسافة الجانبية وضمها إلى شقته، وذلك بالمخالفة للقانون واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني وتعزيز آليات التواصل مع المواطنين للاستجابة إلى مطالبهم وحل الشكاوي التي تواجههم للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لهم.