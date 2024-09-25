شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بكفر الواصلين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بكفر الواصلين في مركز ومدينة أطفيح.

يأتي ذلك ضمن سلسلة الجولات الميدانية التي يجريها، محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، بمركز ومدينة أطفيح، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وسبل تعزيزها وتحسينها.

يُذكر أن محافظ الجيزة، وجه رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة الاستماع للمواطنين بنطاق القرى والنجوع لبحث احتياجاتهم ومراعاتها عند وضع أولويات المشروعات الخاصة بالخطة الاستثمارية كل عام.

وبشأن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإيجاد حلول عاجلة لتذليل كافة العقبات والمشاكل، كشف محافظ الجيزة، عن أن الخطة الاستثمارية لهذا العام سوف تشمل تنفيذ مشروعات عديدة ومتنوعة في مختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة.