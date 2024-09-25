شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. رد الجنسية المصرية لـ36 مواطنًا والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرار وزارة الداخلية برد الجنسية المصرية لـ 36 مواطنًا مرفق أسمائهم في الكشوف التالية.

كما نشرت الجريدة قرار حصور 21 موطنًا على جنسيات أجنبية مرفق أسمائهم في الكشف التالي، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.



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