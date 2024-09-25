شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى سول يؤكد: القاهرة تولى الأهمية لتطوير التعاون مع المؤسسات الكورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير خالد عبد الرحمن، سفير مصر فى سول على الأهمية الكبيرة التي توليها القاهرة لتطوير التعاون مع المؤسسات الكورية الجنوبية فى مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال مشاركة السفير في ندوة نظمها قسم اللغة العربية بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية في إطار جهود السفارة المصرية في كوريا الجنوبية للتواصل مع الجامعات والمعاهد التعليمية الكورية.

وتناولت الندوة سياسة مصر الخارجية وأوجه العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية، وفرص تطوير التعاون المستقبلي بين البلدين.



واستعرض السفير عبد الرحمن مبادئ وتوجهات السياسة الخارجية المصرية.. مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الثقافية والفنية، بما في ذلك مجال دراسة اللغة العربية.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الأربعاء أن السفير أعرب عن استعداد الجامعات والمعاهد المصرية للتعاون مع قسم اللغة العربية بجامعة هانكوك في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وعقب الكلمة، تم تخصيص فقرة لتلقي أسئلة الأكاديميين والطلاب الكوريين حول موضوع الندوة، ما أتاح فرصة للنقاش وتبادل الأفكار.

كما أجرى السفير لقاءً مع الدكتورة نبيلة يون، رئيسة قسم اللغة العربية بالجامعة، حيث بحثا سبل دعم التعاون بين الجامعات والمعاهد المصرية والجامعة الكورية.

وتم الاتفاق على تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالاً بمرور 30 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية، خلال شهر أبريل من العام المقبل.