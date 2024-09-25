شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يحاضر بالكنيسة الأسقفية عن علاقة الدين بالدولة والان مع تفاصيل الخبر

تستعد إبروشية الكنيسة الأسقفية بالتعاون مع كلية اللاهوت الأسقفية لاستضافة حوار فكري حول قضية ملحة تشغل بال الكثيرين، وهي "علاقة الدين بالدولة في المجتمع العربي"، حيث سيقدم الدكتور القس أندريا ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، رؤى عميقة حول هذا الموضوع لقساوسة الكنيسة وطلاب الماجستير بالكلية، ومن المقرر أن يشارك بالحضور رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.

ومن المقرر أن تكون المحاضرة يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر في تمام الساعة الخامسة مساءًا، وذلك بمقر الإبروشية بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.