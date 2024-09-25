شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انطلاق الدراسة بالجامعات والمعاهد.. مدة التيرم الأول 14 أسبوعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2024 /2025 ، لينطلق السبت 28 سبتمبر 2024، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى الخميس 2 يناير 2025، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم السبت 4 يناير 2025، وتنتهى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 25 يناير 2025، وتنتهى الخميس 6 فبراير 2025.

ويبدأ الفصل الدراسى الثانى اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهى الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتشهد الجامعات حالة من الطوارئ، استعدادا لانطلاق العام الجامعى الجديد، حيث سيتم تنظيم حفلات استقبال للطلاب المستجدين بالجامعات ويوم تعريفى بالكليات والجامعات ومهرجان للأنشطة الطلابية.