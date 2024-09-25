شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف الخدمات الطبية بالوحدات للفئة من 18 لـ 49 سنة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الأربعاء، 25 سبتمبر 2024 01:11 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات المقدمة بـ الوحدات الصحية للفئة من 18 إلى 49 سنة والتى تشمل كل من: - مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي. مبادرة المقبلين على الزواج. مبادرة صحة المرأة. مبادرة صحة الأم والجنين. متابعة الحمل والولادة والنفاس. تنظيم الأسرة. التقييم والدعم النفسي والتغذوي. صرف المغذيات الدقيقة. مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

خدمات مقدمة في الوحدات الصحية

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز