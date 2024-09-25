شكرا لقرائتكم خبر عن رايت تو دريم تحتفل بمرور 25 عاماً على تأسيسها والكشف عن الهوية الجديدة لـ مسار FC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت مجموعة رايت تو دريم بالذكرى 25 لتأسيسها وذلك خلال احتفالية أقيمت اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بمقر رايت تو دريم مصر في باديا بالم هيلز. وخلال الاحتفالية، تم الكشف عن الهوية الجديدة لنادي مسار FC، المسمى الجديد لنادي توت عنخ أمون الذي تمتلكه مجموعة رايت تو دريم.

حضر الاحتفالية د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسير محمد منصور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة منصور ورئيس مجلس إدارة مجموعة رايت تو دريم، والأستاذ محمد وصفي الرئيس التنفيذي لـ رايت تو دريم مصر.



وقال سير محمد منصور أن رايت تو دريم أصبحت واحدة من قلاع الرياضة في العالم بعد أن حققت قفزات ناجحة ومؤثرة وهامة عبر 25 عاماً منذ تأسيس الأكاديمية للمرة الأولى عام 1999 في غانا بتواجد 16 طالباً فقط. وكشف سير محمد منصور أن رايت تو دريم حالياً تملك 4 فروع في مصر وغانا والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية، و185 طالباً بالإضافة لأكثر من 300 لاعباً على مستوى الناشئين، و30 ملعباً في الدول الأربعة.



وأكد سير محمد منصور أن رايت تو دريم تسعى لمواصلة التميز ومنح المزيد من الفرص للطلاب والعمل على تأهيلهم للانضمام لأفضل المدارس والجامعات والأندية على مستوى العالم، بالإضافة للتميز الرياضي عبر الشراكة مع الأندية في أوروبا والولايات المتحدة، والعمل على صعود فريق الرجال للدوري الممتاز وحصول فريق السيدات على دوري أبطال أفريقيا في السنوات المقبلة، ودعم المنتخبات المصرية المختلفة لكرة القدم للرجال والسيدات، وتأهيل وإعداد مدربي المنتخبات الوطنية في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم.



فيما أكد د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري على سعادته بالمشروع الذي يخدم مصر والاجيال القادمة من الشباب المصريين "أولا برحب بوجود السير محمد منصور في بلده مصر وسعيد بوجود مشروع رايت تو دريم والنجاح اللي بيحققه يوم بعد يوم خصوصا ان الهدف الحقيقي هو تطوير ابناء مصر من الشباب والشابات ، الامر الذي يتماشى مع سياسة الدولة المصرية وتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي"

واكد وزير الشباب والرياضةعلى دعمه للمشروع منذ اليوم الأول وتشجيعه لمثل هذه المشروعات" منذ اليوم الأول وانا بدعم المشروع واوعدكم اني مستمر بالدعم لان الرياضة المصرية في حاجة الي مثل هذه المشروعات العظيمة والبنية التحتية التي نراها اليوم في رايت تو دريم، أتمنى خروج مجموعة لاعبين عالميين من رايت تودريم ،واشجع كل مصر على القيام بمثل هذه المشروعات الهامة والتي سوف يكون لها الدور الأكبر في الرياضة في مصر في الفترة القادمة.



وكشف محمد وصفي الرئيس التنفيذي لـ رايت تو دريم مصر عن تغيير اسم وهوية نادي توت عنخ آمون إلى مسار FC في إطار سياسة التطوير واستمرار النجاحات.



وحقق نادي توت عنخ آمون نجاحات كبيرة منذ استحواذ مجموعة منصور على ملكيته، حيث توج فريق السيدات بلقب كأس مصر للكرة النسائية في الموسمين الماضيين، كما حقق ثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي. فيما صعد فريق الرجال من القسم الثالث إلى القسم الثان ويأمل في مواصلة هذه النجاحات تحت المسمى الجديد، مسار FC.



الحضور خلال الاحتفالية



احتفالية رايت تو دريم



ياسين منصور



رايت تو دريم تحتفل بمرور 25 عاماً على تأسيسها



رايت تو دريم تحتفل بمرور 25 عاماً على تأسيسها



حضور وزير الرياضة