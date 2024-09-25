شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجمع البحوث الإسلامية للعاملين: للأزهر حق علينا أن نؤدي رسالته حق الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.محمد الجندي، جولة تفقدية لإدارات المجمع في ثاني أيام توليه مهام عمله أمينًا عامًا للمجمع، حيث رافقه فيها د.حسن خليل، الأمين المساعد للثقافة الإسلامية، ومديرو عموم إدارات المجمع.

وخلال جولته التقى الأمين العام بباحثي وموظفي المجمع، مؤكدًا أننا في مرحلة مهمة تحتاج منا جميعًا إلى مزيد من الأداء وتحمل الأعباء، والإخلاص في العمل فنحن أمام مسؤولية كبيرة أمام الله -عز وجل-، مشيرًا إلى أن ثقة الناس بالأزهر وعلمائه الأجلاء تزيد من تلك الأعباء وتفرض علينا مسئولية إضافية.

وأوصى الأمين العام العاملين بالمجمع باالإخلاص في العمل واستحضار النية لتحصيل الأجر الأعظم من الله، قائلًا: إن للأزهر حق علينا أن نؤدي رسالته حق الأداء وأنتم في قطاع من أهم قطاعات الأزهر العلمية ودوركم لا يقل عن دور الدعاة والعلماء فكونوا خير نموذج يُحتذى به.