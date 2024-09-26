شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة.. إتاحة النتيجة على موقع التنسيق الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏انتهى مكتب التنسيق من أعمال فحص الملفات طلاب شهادات المعادلة العربية والأجنبية المتقدمين للإلتحاق بالجامعات الحكومية كما انتهى مكتب التنسيق من فرز رغبات الطلاب التي تم إدخالها على موقع التنسيق الإلكتروني.

‏وإتاحة مكتب التنسيق نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية على موقع التنسيق الإلكتروني اذ يتمكن الطالب من الدخول على موقع التنسيق للحصول على النتيجة باستخدام الكود الخاص بالطالب الذي تم استخدامه أثناء تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني.

ومن الجدير بالذكر أن مكتب التنسيق قد اتم عدد (640997) طالبًا في جميع مراحل الثانوية العامة الثلاث في غضون فترة تقارب شهر، بالإضافة إلى أنه قد بلغ عدد الطلاب الذين تم ترشيحهم من الحاصلين على الشهادات الفنية (284224) طالبًا وطالبة.