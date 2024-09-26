شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد إتاحة النتيجة على موقع التنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع من مكتب التنسيق عن موعد اعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2024 على موقع التنسيق الإلكتروني، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم إعلان النتيجة اليوم الخميس على الموقع، حيث يتمكن الطالب من الدخول على موقع التنسيق للتعرف على النتيجة، باستخدام رقم الجلوس والرقم السرى.

وأوضح المصدر، أن اللجنة العليا للتنسيق اجتمعت مساء أمس الأربعاء لمراجعة النتيجة واعتمادها، فى ضوء قرارات المجلس الاعلى للجامعات والقواعد المعمول بها فى مرحلة تقليل الاغتراب.

كان السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أكد أن مكتب التنسيق سيعمل على إرسال كشوف أسماء طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثالثة وكذلك طلاب الدور الثانى والشهادات الفنية إلى الجامعات فور إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لهؤلاء الطلاب على موقع التنسيق الإلكترونى، حتى يتمكن الطلاب من استكمال إجراءات القيد بالكليات التي تم ترشيحهم لها.

وقال السيد عطا فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" أن الترشيحات أصبحت نهائية بعد اعتماد نتيجة تقليل الاغتراب، مؤكدا أن مكتب التنسيق التزم بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد والمحددة بالقبول بنسبة 10% وأيضا القواعد المطبقة فى حالات التحويل المناظر والتحويل غير المناظر.