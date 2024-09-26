شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يعتمد لائحة الفروع الداخلية فى جمعيته العامة النصف سنوية والان مع تفاصيل الخبر

عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الاجتماع الثالث للجمعية العامة بمقر التحالف الوطني في القاهرة الجديدة، برئاسة رئيس مجلس الأمناء المهندس خالد عبدالعزيز.

تخلل الاجتماع مناقشة واعتماد لائحة الفروع الداخلية،بهدف انتشار فروع ومكاتب التحالف الوطنى بالمحافظات والمراكز والقري لتكثيف الجهود التنسيقية لدعم الأسر الأولي بالرعاية ،في خطوة تعكس اهتمام التحالف في توسيع نطاق أنشطته.

كما تم عرض ملخص لنشاط الأمانة الفنية منذ 10 يوليو 2024، حيث قدمت رئيس الأمانة الفنية للتحالف ملخصًا شاملًا لنشاطاتها وإنجازاتها منذ تاريخ 10 يوليو 2024 ، مع التركيز علي المبادرات والزيارات التى تم تنفيذها.

كما تم استعراض ومناقشة الخطط التنفيذية للمبادرات التى تهدف إلي دعم الفئات الأولي بالرعاية وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المناطق.

كذلك تناول الاجتماع الموقف الحالي لمشروع قواعد البيانات الموحدة ، ومناقشة سبل تحسين وتحديث هذه البيانات لضمان دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها

وإذ يؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التزامه بمواصلة جهوده لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع المصري، من خلال التعاون والتنسيق بين جميع الأعضاء والمؤسسات الشريكة.