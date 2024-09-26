منال عوض تتابع منظومة التدريب وتطوير مركز التنمية المحلية بسقارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التدريب والخطة التدريبية السنوية للمحليات التي يتم تنفيذها بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وأعمال التطوير والهيكلة ورفع الكفاءة التدريبية والإدارية للمركز وملفات التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.



وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف الجاري للتعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب في إطار بروتوكول التعاون القائم بين الجانبين فيما بعض تقديم بعض الاستشارات التدريبية والفنية لمركز سقارة وتنظيم بعض الاختبارات للمتقدمين لمسابقات اختيار القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وكذا الدورات التدريبية لسكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين وبعض رؤساء الإدارات والقطاعات الحكومية بالمحافظات، بالإضافة إلى برنامج "نواة التغيير" لتدريب بعض شباب المحليات لتأهيلهم وتدريبهم كوادر وقيادات محلية.



وتطرق الاجتماع إلى موقف تنفيذ الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي الحالي 2024/2025 والتي تتضمن 156 دورة تدريبية، منهم 71 دورة تنفذ لأول مرة، يستفيد منها 6395 متدربًا بمتوسط 160 متدربًا أسبوعيًا.



وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثانٍ بالإدارة المحلية.



وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لمنظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية، وهو دور أصيل مكلفة به الوزارة في المحليات، وذلك من خلال الدور الكبير الذي يقوم به مركز سقارة والذي يعتبر الذراع التدريبي للوزارة لتحقيق رؤيتها وأهدافها في بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية على أرض الواقع وعلى أفضل وجه، وتذليل العقبات أمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية.



وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، حرصها على وجود صف ثانٍ وثالث من كوادر المحلية بالمحافظات والوزارة ليكونوا قادرين على تحمل المسؤولية وتلبية احتياجات الإدارة المحلية في أي مواقع قيادية ووظيفية.



وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أهمية وجود قاعدة بيانات كاملة للمتدربين بالمحافظات في جميع المحافظات والدرجات الوظيفية والخبرات العملية للاستفادة منهم خلال الفترة المقبلة.



ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى أهمية الاستفادة من الخبرات التدريبية التي تتمتع بها الأكاديمية الوطنية فيما يخص تنفيذ الرؤية المستقبلية لتطوير ورفع كفاءة مركز سقارة للتدريب لأداء المهام المطلوبة منه للعاملين بالإدارة المحلية بصورة احترافية وأكثر كفاءة.