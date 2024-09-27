نقيب الأشراف: المؤسسة الدينية على قلب واحد تحت مظلة الأزهر الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، إننا جميعا في أشد الحاجة لنشر الخُلُق الكريم للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في هذه المناسبة الكريمة وهي ذكرى ميلاده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وأوضح نقيب السادة الأشراف، خلال احتفال مؤسسة أخبار اليوم بذكرى ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الخميس، أن القرب من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون بحسن الخلق، والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال "أقربكم مني مجلسا يوم القيامة"، مشددا على أنه يجب علينا أن نتبع سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الشريفة وأن نتحلى بأخلاقه.

وأكد نقيب السادة الأشراف، أن المؤسسة الدينية "نقابة الأشراف- وزارة الأوقاف- دار الإفتاء- الأزهر الشريف- مشيخة الطرق الصوفية" على قلب رجل واحد تحت مظلة الأزهر الشريف.

ووصف الشريف الاحتفال بالمولد النبوي بأنه مناسبة عزيزة على قلوب المسلمين، مؤكدًا أن كل من حضر هذا الحدث يؤجر على حضوره، لأنه يأتي في حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشدد على أن إحياء ذكرى المولد يجب أن يكون فرصة لتجديد العهد بالتزام قيم النبي وتعاليمه.

وقال نقيب السادة الأشراف:"أهنئكم جميعا بقرب الاحتفال بنصر أكتوبر الذي أعاد للأمة مجدها وعزها موجها التحية لرجال القوات المسلحة، موجها التحية لكل الأشقاء في غزة.

ووجه الشكر والتقدير والاحترام لمجلس إدارة أخبار اليوم وعلى رأسها الكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس مجلس الإدارة وأعضاءها وجميع العاملين بها.

حضر الاحتفال، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عبدالحي عرب الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، والدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية.