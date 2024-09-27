31 مليون جنيه.. استرداد مستحقات بحارة مصريين بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الجمعة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بمدينة الرياض وبالتنسيق مع القنصلية المصرية هناك، في إعادة مئات الآلاف من الدولارات مستحقات بحارة مصريين كانوا يعملون على متن سفن بمواني التنقيب على البترول بالمياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا على توجيهاته المستمرة بضرورة تكثيف جهود مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في التواصل مع العمال المصريين وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم.

وأوضح محمد عليان، رئيس المكتب العمالي بالرياض، بحسب بيان وزارة العمل، الجمعة، أنه تنفيذًا لتعليمات وزير العمل بتقديم وتسهيل جميع الخدمات وتسوية الشكاوى للعمالة المصرية الموجودة بالمملكة العربية السعودية، قام مكتب الرياض، بالتنسيق مع القنصلية المصرية، بالتعامل الفوري، مع شكوى البحارة، والمرسلة إلى المكتب العمالي عن طريق وزارتي العمل والخارجية، بشأن مطالب بحارة مصريين لتأخر صرف مستحقاتهم المالية من إحدى الشركات التي تعمل في مجالات التنقيب علي البترول بالمياه الإقليمية بالمملكة العربية السعودية، والتي استعانت بهؤلاء البحارة في بعض العمليات والمهمات ذات التوقيتات الزمنية المحددة.

وأضاف "عليان"، أن المكتب العمالي تواصل خلال الشهرين الماضيين مع المسئولين بالشركة لتسوية جميع المستحقات المتأخرة للبحارة خلال فترة عملهم على تلك السفن مما أسفر نجاح الجهود في صرف مبلغ 642.014 ألف دولار "ستمائة واثنين واربعون الف وأربعة عشر دولار"، بما يعادل 31.259.661 جنيه "واحد وثلاثين مليوناً ومائتان وتسعة وخمسون الفا وستمائة واحد وستون جنيهاً مصريًا"، لما يقرب 100 بحار مصري.

وقال رئيس المكتب العمالي بالرياض، إنه تم تحويل المبالغ كاملة على حسابات البحارة المصريين وبالتالي تسوية الشكوى بعد حصول البحارة على بعض مستحقاتهم المتأخرة.