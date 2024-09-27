سقوط فتاة من الثالث في ظروف غامضة بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سجل مركز الحوامدية حالة إصابة نتيجة حادث سقوط من علو اليوم الجمعة.

تلقى مأمور مركز الحوامدية بمديرية أمن الجيزة بوقوع حادث سقوط من علو بقرية منى الأمير.

انتقلت أقرب دورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص إصابة فتاة نتيجة سقوطها من الطابق الثالث لعقار مجاور للمزلقان، وتم نقلها إلى مستشفى الحوامدية للعلاج.

ويستمع رجال المباحث إلى أقوالها وأسرتها لبيان إقدامها على التخلص من حياتها قفزا من الشرفة أم سقوطها نتجية اختلال توازنها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.