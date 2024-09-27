الأهلي أم الزمالك؟.. ليلى عبداللطيف تكشف توقعاتها لبطل السوبر الإفريقي - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت خبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف عن توقعاتها بخصوص نتيجة مباراة السوبر الإفريقي المرتقبة بين فريقي الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم الجمعة في المملكة العربية السعودية، على ملعب "الملكة أرينا" ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأعربت في مداخلة هاتفية مطلع سبتمبر الجاري عبر ببرنامج "الحكاية" الذي يُبث على قناة "MBC مصر"، عن دعمها وتشجيعها للنادي الأهلي، مشيرة إلى أن توقعاتها تشير إلى تفوق الأهلي في المباراة، مضيفة: "الأهلي سيصل لأعلى من موسم الرياض"، في إشارة إلى فوز الأهلي المحتمل على الزمالك في هذا اللقاء المرتقب.

وأضافت عبد اللطيف في تصريحاتها: "أرى أن الأهلي سيحقق إنجازات أكبر خلال الفترة المقبلة، وسيتألق في بطولة كأس العالم للأندية".