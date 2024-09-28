سقوط عصابة تتاجر في الأسلحة وتصنيعها داخل ورشة في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابي بمحافظة البحيرة، تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتصنيعها.

وأوضحت التحريات قيام تشكيل عصابي مكون من 5 عناصر إجرامية، لديهم سجلات جنائية، بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وإدارة ورشة لتصنيع هذه الأسلحة بدون ترخيص. واتخذوا من دائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبحوزتهم 20 بندقية خرطوش، و25 فرد محلي الصنع، وبندقيتين آليتين، وطبنجة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بالإضافة إلى أجزاء وقطع غيار وأدوات تصنيع الأسلحة، كما تم ضبط سيارة يستخدمونها للتنقل وترويج نشاطهم.

تقدر القيمة المالية للأسلحة المضبوطة بحوالي مليون ونصف المليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاء ذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم الإتجار بالأسلحة غير المرخصة وملاحقة العناصر الإجرامية.