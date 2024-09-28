شكرا لقرائتكم خبر عن عميد آداب القاهرة تشكف عن تنظيم لقاءات تعريفية داخل 18 قسما بالكلية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الدكتورة نجلاء رأفت عميد كلية الآداب بـ جامعة القاهرة عن استعدادات الكلية لانطلاق العام الجامعى الجديد، موضحة أن هناك تنظيم حفل استقبال للطلاب فى ساحة الكلية، مع تنظيم لقاء تعريفى للطلاب الجدد على مستوى الـ18 قسم فى الكلية، للتعريف بنظام الدراسة، مشيرة إلى التزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالحضور والتواجد من اليوم الأول.

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت فى تصريحات لـ"الخليج 365" إن هذا العام الجامعى يشهد تطبيق اللائحة الدراسية الجديدة لتعميم نظام الساعات المعتمدة بعد اقرارها من لجنة القطاع وصدور القرار الوزارى بتطبيقها.

وقدمت عميد كلية الآداب، نصائح للطلاب المستجدين بالكلية بضرورة الانتظام فى المحاضرات وكذلك الاشتراك فى الأنشطة الطلابية التى تقدمها الجامعة للطلاب واعتبار الجامعة بيئة محفزة للابتكار ودعم المواهب.

وانطلق اليوم، السبت العام الجامعى الجديد 2024/ 2025، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى الخميس 2 يناير 2025، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم السبت 4 يناير 2025، وتنتهى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 25 يناير 2025، وتنتهى الخميس 6 فبراير 2025.

وتستقبل الجامعات 3.7 ملايين طالب وطالبة بمختلف الجامعات والمعاهد لبدء الفصل الدراسي، مع تنظيم احتفالات استقبال للطلاب المستجدين على مستوى الجامعات والمعاهد للتعريف بتاريخ الجامعات.

وتشهد منظومة التعليم العالي تنوع الكبير في مؤسساتها التعليمية، حيث تضم (27 جامعة حكومية، و35 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع للجامعات الدولية، و181 معهدًا) بالإضافة إلى 10 جامعات باتفاقيات دولية، إطارية، وقوانين خاصة وأكاديمية.

وتتأهب 111 جامعة و181 معهداً لاستقبال الطلاب فى أول أيام انطلاق العام الجامعى الجديد وسط حضور قيادات الجامعات وتنظيم مهرجان للأنشطة الطلابية لتعريف الطلاب بالأنشطة التى يمكن الاشتراك بها داخل الجامعات.

ومن المقرر يشهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدء اليوم الأول للدراسة بالعام الجامعي الجديد 2024/2025، وذلك بجامعة حلوان الحكومية وجامعة حلوان الأهلية، بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ولفيف من قيادات الوزارة والجامعتين.